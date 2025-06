Triler v Parizu: Sinner dobil prva dva niza, Alcaraz tretjega 24ur.com Carlos Alcaraz, branilec naslova, in Jannik Sinner, prvi igralec sveta, se v finalu Rolanda Garrosa prvič merita v obračunu za naslov na turnirju za grand slam. Italijan in Španec se sicer že tretjič srečujeta v finalu na najvišji ravni. Leta 2022 je bil v Umagu uspešnejši Sinner, medtem ko je Alcaraz dobil zadnja dva finalna obračuna – najprej v Pekingu 2024 in nato še letos v Rimu....

