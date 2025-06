Slovenke izgubile proti Portugalkam: "Nismo pokazali, da se je za ta dres vredno boriti" RTV Slovenija Slovenske odbojkarice so na drugem turnirju evropske lige v Vili Do Conde po sobotnem porazu proti Ukrajini še drugič izgubile. Tokrat so jih s 3:1 premagale gostiteljice, Portugalke.

Sorodno