Kaj ti je deklica v New Yorku Primorski dnevnik V okviru mednarodne tekmovalne selekcije na letošnjem newyorškem festivalu Tribeca so od četrtka do nedelje prikazovali tudi slovenski celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica. Gre za enega največjih festivalov neodvisnega filma v ZDA. Film bo prispel v ameriške kinematografe jeseni v New Yorku. Sodelavec festivala Tribeca Jarod Neece je o filmu zapisal, da Urška Djukić v svojem ...

