Hudo poškodovan 27-letni jadralni padalec Lokalec.si Nemški državljan je v nedeljo v lastni režiji vzletel s padalom na vzletišču za jadralne padalce na Kobali na Tolminskem, ko je njegovo padalo zajel bočni veter, zaradi česar je z višine približno treh metrov padel na tla. Pri tem se je 27-letnik predvidoma huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Nova Gorica. S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so še sporočili, ...

Sorodno







Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Primož Roglič