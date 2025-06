Luka Koper: kriminalisti preiskovali dva člana uprave in delavskega direktorja Primorske novice V začetku maja so v Luki Koper kriminalisti Policijske uprave Koper opravili preiskavo zaradi sumov več kaznivih dejanj. Po naših podatkih naj bi bila kriminalistična preiskava usmerjena tudi zoper Vojka Rotarja, člana uprave in delavskega direktorja Luke Koper, in še enega člana uprave Luke Koper, ...

