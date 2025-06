Celjsko: Ob železnici bodo sadili sončnice Novice.si Jutri, 10. 6., bodo opoldne na železniški postaji Laško posejali sončnice in tako ustvarili enega od tako imenovanih sončnih vrtov Slovenskih železnic. Gre za vseslovenski projekt v sklopu katerega Slovenske železnice v sodelovanju z desetimi slovenskimi občinami okolico železniških prog pretvarjajo v atraktivne vrtove in s tem simbolično povezujejo trajnost, obnovljive vire energije in lokalne sk ...

