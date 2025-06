Iz Gorenjske proti Primorski še vedno ura zamude 24ur.com Promet proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici je zjutraj obstal. Če so se razmere na dolenjski in štajerski avtocesti umirile, gneča ostaja proti Primorski. Od razcepa Malence proti Vrhniki je zamuda 30 - 40 minut, iz smeri Gorenjske, od Vodic proti Kosezam in naprej proti Vrhniki, pa je zamuda še vedno približno eno uro. Zjutraj so bile kolone daljše od 20 kilometrov.

