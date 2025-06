Zastoji okoli in po Ljubljani vztrajajo že od jutra 24ur.com Razmere na cestah po in okoli Ljubljane se ne umirjajo. Potem ko so bile zjutraj kolone na avtocestah proti prestolnici dolge tudi več kot 20 kilometrov, je med popoldansko konico največ gneče na severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na Celovški cesti.

