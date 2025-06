Izraelski mediji: jadrnica z aktivisti prispela v pristanišče Ašdod 24ur.com Pripadniki izraelske vojske so prestregli jadrnico Madleen, ki je kljub izraelski pomorski blokadi poskušala pripeljati humanitarno pomoč v Gazo. Vkrcali so se nanjo in jo preusmerili v izraelsko pristanišče Ašdod. Medtem ko aktivisti, med katerimi je tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, trdijo, da so jih ugrabili, Izrael odgovarja, da nihče ni poškodovan in da se bodo vsi lahko vrnil...

