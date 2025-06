Cedeviti Olimpiji v Stožicah uspelo: 22. naslov državnih prvakov je v njihovih rokah Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so petič zapored in 22. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP banka proti Krki so dobili s 3:1; danes so v Stožicah slavili z 72:65 (17:19, 33:38, 53:53).

