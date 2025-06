V Republiki Srbski pridržali vodjo glavne opozicijske stranke, ostrega nasprotnika Milorada Dodika SiOL.net Policija Republike Srbske je zaradi suma korupcije pridržala župana Teslića in vodjo Srbske demokratske stranke (SDS) Milana Miličevića ter še dve osebi. V glavni opozicijski stranki v tej entiteti BiH so aretacije označili za politično motivirane, hišne preiskave policije pa za zastraševanje, poročajo mediji v BiH. Ostri so tudi v drugi največji opozicijski stranki, Stranki demokratičnega napredk...

