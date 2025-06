V javni razpravi osnutek načrta o preprečevanju korupcije. Predvideni ukrepi za obdobje petih let. RTV Slovenija Začenja se javna razprava o osnutku akcijskega načrta, ki so ga na protikorupcijski komisiji pripravili na podlagi marca sprejete resolucije o preprečevanju korupcije v Sloveniji. Vključuje 89 ukrepov, ki so predvideni za obdobje petih let.

