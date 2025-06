Osumljencema za napad na župana odredili pridržanje 24ur.com Po tem, ko je policija zaradi napada na župana Ribnice v soboto odvzela prostost 25- in 18-letniku z območja Kočevja in ju nato izpustila, je zdaj zbrala dovolj dokazov in novih dejstev, da so ju znova prijeli in jima odredili pridržanje. Napadeni župan zaradi pogostega nasilja od ministra Poklukarja pričakuje odstop.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić