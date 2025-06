Druga etapa: Pogačar ni reagiral na napad Bardeta 24ur.com Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se je po mesecu in pol znova vrnil na tekmovalno kolo in zmagal prvo etapo kriterija po Dofineji. Na razgibani drugi etapi od Premilhata do Issoira (204,6 km) tako brani rumeno majico vodilnega. Pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ima štiri sekunde prednosti, pred Nizozemcem Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Deceuninck) pa šest sekund.

