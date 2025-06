Znanih je več podrobnosti o življenju Matije Dedića SiOL.net Matija Dedić, priznani hrvaški džez pianist in skladatelj, je v 53. letu preminil v Zagrebu. Sin legendarnega kantavtorja Arsena Dedića in pevke Gabi Novak, je bil znan po svojem virtuoznem stilu in združevanju džeza s klasično glasbo ter domačo glasbeno tradicijo. Znanih je več podrobnosti njegovega življenja.

Sorodno



































Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Robert Golob

Matej Tašner Vatovec