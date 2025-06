Bloudkove nagrade za nazaj tudi Aljoši Žorgi, Alenki Cuderman in Juretu Koširju RTV Slovenija Na Brdu pri Kranju so podelili Bloudkove nagrade športnikom, ki bi to nagrado morali že zdavnaj dobiti, a je niso. Ali, kot je v nagovoru dejala predsednica Nataša Pirc Musar: "Podelitev je zadoščenje za zaslužene rezultate. "