Kljub sporazumu bo Soča še nevarna Primorske novice Predstavniki Mestne občine Nova Gorica, družbe Soške elektrarne in Kajak kluba Soške elektrarne so danes podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na reki Soči na širšem območju kajakaškega centra. Opozorilni znaki, brošura in prilagojen režim obratovanja elektrarne pa ne bodo odpravili dejstva, da deroča Soča ni varno javno kopališče.

Sorodno

Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Matej Tašner Vatovec

Robert Golob