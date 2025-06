Iran širi prepoved sprehajanja psov SiOL.net Iranske oblasti vse od revolucije leta 1979 z nezadovoljstvom gledajo na lastnike psov. Psi namreč veljajo za "nečiste", jemljejo pa jih tudi kot zapuščino zahodnega kulturnega vpliva. Uradniki so razširili prepoved sprehajanja psov na več mest po vsej državi, pri čemer so kot razlog navedli pomisleke glede javnega reda ter zdravja in varnosti, poroča BBC.

Sorodno



















Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Janez Janša

Matej Tašner Vatovec

Luka Dončić