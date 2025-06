Ameriška kontrola zračnega prometa ima dovolj Windows 95 in disket Slo-Tech Avtor Matej Huš Ameriška Zvezna agencija za civilno letalstvo (FAA) se je odločila posodobiti zastarele sisteme, ki jih uporabljajo kontrole zračnega prometa v ZDA. S tem želijo sisteme pripeljati v 21. stoletje, saj so trenutno precej oddaljeni od sedanjosti. Večinoma uporabljajo diskete in Windows 95. Direktor FAA Chris Rocheleau je na zaslišanju pred proračunskim odborom v predstavniškem domu ameriškega kon...

Sorodno