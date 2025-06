Najmlajši kandidat za maturo v Franciji je star osem let, najstarejši 78 RTV Slovenija Najmlajši kandidat za letošnjo maturo v Franciji je star rosnih osem let, kar je nov rekord v zgodovini opravljanja izpita, ki označuje konec srednje šole. Najstarejši kandidat je medtem star 78 let.

