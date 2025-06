Ekologi brez meja so izdali Smernice za manj odpadne in več trajnostne prehrane v restavracijah. Več kot 30 konkretnih ukrepov je rezultat analize odpadne hrane v slovenskih restavracijah ter pregleda domačih in tujih dobrih praks. Pri pripravi smernic, ki so povzete tudi v pet ključnih video ukrepov, so med drugimi sodelovali tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Slovens ...