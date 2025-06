Športni park Sežana dobiva končno podobo Primorske novice V Športnem parku Sežana so odprli prenovljen atletski stadion in pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Gre za eno največjih naložb v športno infrastrukturo v zadnjih letih v občini. Projekt so ocenili na več kot milijon evrov.

Sorodno