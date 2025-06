"Samo z Luko Koper in sodelovanjem s Kitajsko lahko rastemo 10 odstotkov na leto naslednjih 30 let" RTV Slovenija Gospodarska rast bo letos manjša od napovedi v začetku leta. Zavirajo jo kaotični trgovinski odnosi in geopolitične napetosti. Analitiki in gospodarstveniki rešitev vidijo tudi v odpravi administrativnih ovir in spodbujanju investicij.

Sorodno