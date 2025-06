Milan Kučan: Nisem naklonjen političnemu drobljenju na levici RTV Slovenija "Kadar se osebne ambicije podrejajo nekemu skupnemu cilju, to je odgovornosti za državo in za upravljanje z njo, potem v tem vidim, da je neka napaka in da je temu težko reči levica," je glede vse večje razdrobljenosti na levici dejal Milan Kučan.

