Nogometaši Hrvaške so v evropskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 visoko s 5:1 premagali Češko in jim prizadejali prvi poraz v skupini L. V skupini I neporažena ostaja Norveška po zmagi nad Estonijo (1:0), do prve zmage je prišla Italija nad Moldavijo (2:0). V skupini J pa je Belgija v dramatičnem dvoboju s 4:3 strla Wales.



Več na Ekipa.si