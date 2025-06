Letos na odru TrojicaFesta Helena Blagne, Nika Zorjan, The Rocktors, Alo!Stari, Ansambel Saša Avsenika in Ljubavnici Lokalec.si TrojicaFest, ki se začne v četrtek, 12. junija 205, prinaša na glavni oder v Sveto Trojico v Slovenskih gorich znana glasbena imena. Ob tem pa bo do vključno nedelje vsak dan še obilica drugih dogodkov. Prvi dan TrojicaFesta s Heleno Blagne in simfoničnim orkestrom Četrtek, 12, junij 2025. Od 19. do 22. ure je v Kulturnem domu Sveta Trojica na ogled razstava muzejskih eksponatov ob 150-letnici PG ...

