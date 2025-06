Novi trener Krima Žiga Novak, ki "dobro pozna okolje in razume klubsko vizijo" RTV Slovenija Vodenje rokometašice Krima Mercatorja bo prevzel 33-letni Žiga Novak, slovenski strokovnjak z izkušnjami doma in na tujem, so potrdili v klubu. Ambrosio Martin, ki je ekipo vodil v drugem delu sezone, bo odslej pomagal kot svetovalec.

Sorodno