Ponovno opozarjamo - Ne nasedajte goljufivim spletnim trgovinam in oglasom Vlada RS Tržni inšpektorat opozarja na porast goljufivih spletnih trgovin in oglasov, ki vam obljubljajo visoke popuste ali celo brezplačne izdelke, plača se le poštnina. Do goljufivih spletnih strani največkrat lahko dostopate preko oglasov na družbenih omrežjih ali z iskanjem priznane blagovne znamke v spletnih brskalnikih.

