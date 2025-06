Oslabljeni Slovenci v zahtevni skupini, a bele zastave ne izobešajo RTV Slovenija V sredo se bo na Slovaškem začelo evropsko prvenstvo nogometašev do 21 let, na katerem bo nastopila tudi Slovenija. Naslov brani Anglija, ki je ob Nemčiji in Češki tudi tekmec Slovencev v skupini B.

Sorodno