Subtropski anticiklon se bo v prihodnjih dneh še okrepil in bo nad naše kraje v tekočem tednu segal vse toplejši zrak. Zagotovil nam bo stanovitnost in povečini sončno vreme ter iz dneva v dan višje temperature. Vroče bo in zlasti od petka tudi soparno. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem presegale, tudi občutno, mejo 30 stopinj Celzija, postopno bo zlasti proti koncu tedna zelo vr ...