Četrta nacionalna konferenca o umetni inteligenci Vlada RS Na gradu Jable je potekala konferenca »Umetna inteligenca – nove smeri razvoja in izzivi za Slovenijo«, ki se je osredotočila na hitro razvijajoče se trende ter kompleksne izzive, ki umetno inteligenco umeščajo v vse sfere družbe – od javne uprave in gospodarstva do izobraževanja, novih vedenjskih in organizacijskih modelov ter aktualnih vprašanj etične rabe, hibridne zaščite, varnosti in obrambe.

