Španec Ivan Romeo (Movistar) je zmagovalec tretje etape kriterija po Dofineji. Na 207,2 km dolgi in razgibani trasi od Briouda do Charantonnayja je bil najboljši iz močnega bega. Španec je prevzel tudi skupno vodstvo, medtem ko so favoriti, med njimi tudi Slovenec Tadej Pogačar, proti nevarnemu Nemcu Florianu Lipowitzu izgubili slabo minuto. Lipowitz je bil sicer pred dirko v širšem krogu kandidato ...