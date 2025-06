Cedevita Olimpija letos spisala uspešno zgodbo, a "apetiti morajo biti še večji" RTV Slovenija Košarkarji Cedevite Olimpije so dobro klubske barve zastopali v Evropskem pokalu in Ligi ABA, doma so zanesljivo zadržali primat in osvojili vse tri lovorike, zmaji pa zdaj poudarjajo, da je treba v novi sezoni narediti korak naprej.

