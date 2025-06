Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2025/2026, vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. julija 2025 dalje. Sprejem Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, od 1. julija 2025 do 18. avgusta 202 ...