Vlada bi znižala marže in regulacijo razširila tudi na avtoceste. Trgovci so ogorčeni. RTV Slovenija Vlada naj bi želela znižati najvišje dovoljenje marže pri že reguliranih cenah pogonskih goriv in razširiti regulacijo tudi na avtoceste. Trgovci opozarjajo, da so marže pri nas med najnižjimi v EU-ju, država pa si jemlje vse večji delež.

