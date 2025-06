Je to razlog, da je iz pipe v Maxiju tekla onesnažena Ljubljanica? Svet 24 Direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar je danes povedal, da poleg velikega in kompleksnega internega vodovodnega omrežja Maximarketa del sistema predstavlja tudi voda za ogrevanje in hlajenje. Maximarket in sosednje stavbe v sistem zajemajo tudi vodo iz Ljubljanice. Kako je torej voda iz Ljubljanice prišla do "pipe". Mlakar domneva, da je prišlo do težav na internem priključku.

