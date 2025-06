Iskre, ki zanetijo požar in združijo skupnost (FOTO) Primorske novice Če bi morali čivkniti o podelitvi letošnjih primorskih gledaliških nagrad tantadruj, s katerimi Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper in SNG Nova Gorica počastijo presežke minule sezone, bi zapisali, da je slavilo družbeno angažirano gledališče, ki podpira in soustvarja skupnost.

Sorodno