ZDA obsodile sankcije proti izraelskima ministroma SiOL.net Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek v imenu ZDA obsodil sankcije proti ministroma izraelske vlade, ki so jih uvedle Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija in Norveška, ter pozval k njihovemu umiku in podpori Izraelu.

