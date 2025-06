Preteklo leto je bilo za tržaško lokalno policijo prelomno. Lokalni policisti so se oborožili, v uporabo so prejeli pištole tipa Glock 17, pred nekaj tedni so začeli ceste patruljirati tudi ponoči, pri iskanju mamil pa jim je na pomoč priskočil štirinožec Conan, ki je za drogo na ulicah vohljal že dvaindvajsetkrat. Poleg tega se lokalna policija pripravlja na sprejetje 19 novih kolegov, javni razp ...