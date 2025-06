Kulturizem - novo poglavje Notranjskega muzeja Primorske novice V Notranjskem muzeju Postojna zaključujejo obsežno obnovo in nadgradnjo muzeja in muzejskih vsebin Kulturizem. V začetku septembra bodo tako odprli novo stalno interaktivno razstavo o kraških jamah, zgradili so dva zunanja depoja, obnovili streho, prenovili bodo muzejsko trgovino in zagnali vrsto novih doživetij in produktov.

