Celjski policisti so na sinočnji pripravljalni nogometni tekmo v Celju med domačo reprezentanco in izbrano vrsto Bosne in Hercegovine – ogledalo si jo je okoli 12.000 navijačev – večkrat posredovali zaradi kršitev. Štirim kršiteljem so zavoljo kršenja določil zakonov o javnem redu in miru, zasebnem varovanju, osebni izkaznici in javnih zbiranjih, izdali plačilni nalog. Zoper nekatere kršitelje še ...