'Velika trojica' se bo udarila v kronometru, bo Pogačar spet 'rumen'? 24ur.com Na kolesarskem kriteriju po Dofineji je na sporedu četrta etapa. Gre za vožnjo na čas v dolžini 17,4 km med mestoma Charmes-sur-Rhone in Saint-Peray. Tadeja Pogačarja in ostale tekmece čaka razmeroma razgibana trasa, s startne rampe pa se bo slovenski as ob 16.37 podal kot deveti v skupnem seštevku. Vodilni v generalni razvrstitvi je mladi član Movistarja, Španec Ivan Romeo, ki je slavil v torkov...

