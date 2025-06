Režiserka Nina Rajić Kranjac se je po izboru mednarodne urednice vodilne gledališke revije v Združenem kraljestvu The Stage Natashe Tripney, ki piše tudi za The Guardian in BBC, uvrstila med pet najbolj obetavnih mladih evropskih režiserjev. Izpostavila je žanrsko in poetsko raznolikost njenega opusa.