Urad EU za intelektualno lastnino opozarja na vse več ponarejenih živil Primorske novice Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) opozarja na vse več ponarejenih živil in pijač na trgu. Pristojni državni organi so jih v eni sami operaciji po vsej uniji zasegli v skupni vrednosti 91 milijonov evrov. V ponarejenih živilih so našli tudi nevarne snovi, med drugim metanol, živo srebro in strupene pesticide, so strnili v uradu.

