Poslovil se je literat in založnik Ivo Frbežar RTV Slovenija Umrl je literat in založnik Ivo Frbežar, čigar opus obsega poezijo, lirično prozo, pesmi in prozo za otroke, radijske igre ter literarno kritiko. Bil je tudi glavni urednik založbe Mondena. Star je bil 75 let.

