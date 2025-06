V Novem mestu zagorela stanovanjska hiša, nastala je večja premoženjska škoda RTV Slovenija S PU Novo mesto so sporočili, da je v naselju Krka zagorela stanovanjska hiša. Do požara je prišlo v garaži, kjer je lastnik popravljal motorno kolo in pri tem iz rezervoarja izpuščal gorivo, prišlo je do eksplozije. Nastala je hujša premoženjska škoda.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Matjaž Kek

Luka Dončić

Robert Golob