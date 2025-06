Ukrajina prejela trupla več kot 1200 vojakov Dnevnik Rusija je Ukrajini vrnila trupla 1212 vojakov, ki so umrli med spopadi na vzhodu in jugu države ter v obmejni ruski regiji Kursk, so danes sporočili v Kijevu.

