Odklopili cev, ki je Maximarketov vodovod povezovala s sistemom za hlajenje RTV Slovenija Na podlagi analiz v Mercatorju zatrjujejo, da iz napeljave v Maximarketu ni moglo priti do kontaminacije pitne vode. So pa našli cev, ki Maximarketov vodovod povezuje s sistemom za hlajenje in požarno varnost in so jo že odklopili.

