Agenti ICE pridržali zvezdo TikToka, ta že zapustil ZDA 24ur.com Agenti ameriškega urada za priseljevanje in carino (ICE) so na letališču v Las Vegasu začasno pridržali senegalsko-italijanskega TikTokerja. Khaby Lame je po poročanju medijev v ZDA preživel dlje časa kot mu to dopušča izdani vizum.

Omenjeni Las Vegas

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić

Andrej Ribič

Robert Golob