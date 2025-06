NK Radomlje se sporazumno razšel z glavnim trenerjem Darjanom Slavićem domžalec.si Iz Nogometnega kluba Radomlje so danes sporočili, da so se sporazumno razšli z glavnim trenerjem članske ekipe Darjanom Slavićem. Slavić se od kluba poslavlja po uspešnem obdobju, v katerem je uresničil vse zastavljene cilje ter dal pomemben poudarek razvoju mladih, domačih nogometašev, ki so pod njegovim vodstvom igrali atraktiven in prepoznaven nogomet. Ob njegovem odhodu iz kluba se poslavlja ...

